В своем новогоднем обращении к россиянам президент России Владимир Путин отметил достоинство, с которым страна провожает этот тяжёлый год, а также поблагодарил соотечественников за сплочённость на фоне трудностей, которых никто не ожидал. Нынешнее поздравление с Новым годом стало самым продолжительным из всех предыдущих, оно длилось шесть минут. Первым его увидели жители Камчатки.Глава государства напомнил, что встречая новый год ровно 12 месяцев назад «мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах», а встречая 2020 год, «никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти».«Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей», - отметил Владимир Путин.Однако, как подчеркнул президент, уже ушедший год был «связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами».Россияне прошли этот год вместе «с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков» – мужество, отзывчивость и милосердие.Президент также отметил, что коронавирус изменил привычный образ жизни и заставил людей пересмотреть многие планы.«Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания. Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное», - подчеркнул Владимир Путин.Глава государства призвал в эту новогоднюю ночь загадать самые светлые желания – «о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны».Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям. Счастья вам в новом, наступающем, 2021 году!» - подытожил президент.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоздравление Владимира Путина с Новым годом 2021: прямая онлайн-трансляцияПрезидент традиционно поздравил граждан России с Новым годом в последние минуты 31 декабря 2020 года (подробности).