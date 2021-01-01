Правительство России присвоило безымянному острову Большой Курильской гряды имя дважды Героя Советского Союза маршала Александра Василевского.В опубликованном 31 декабря на портале правовой информации распоряжении говорится, что такое решение было принято, чтобы увековечить память легендарного военачальника, героя Великой Отечественной войны маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского.Ранее полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказали о непростой судьбе советского полководца Василевского.СПРАВКА «КП»Александр Михайлович Василевский родился 30 сентября 1895 года в селе Новая Гольчиха (Кинешемский уезд) Костромской губернии. В годы Великой Отечественной войны был начальником Генштаба СССР, а с 20 февраля по 26 апреля 1945 года командовал 3-м Белорусским фронтом, руководил штурмом города и крепости Кёнигсберг.Во второй половине 1945-го являлся главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией. С 1950 по 1953 год занимал пост военного министра СССР. Умер 5 декабря 1977 года.