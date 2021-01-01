Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем новогоднем обращении к соотечественникам призвал белорусов сделать новый 2021 год «годом народного единства», пообещав «создать Беларусь будущего», которая «будет лучше нынешней». По его словам, «для этого надо просто отправить 2020-й в историю, но не забыть его уроки»«Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность – клочок земли в центре Европы. Другого не дано», - подчеркнул он в обращении к народу, которое публикует «БелТА».Александр Лукашенко призвал «во имя сохранения» этого «клочка земли» для детей призвал сограждан «перевернуть страницу пройденного» и «вместе писать новую главу независимой Беларуси». При этом он подчеркнул, что у белорусов «нет времени идти назад и проходить пройденное».«Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками, беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы – умные, толерантные, устремленные в будущее. И если мы хотим называться людьми, мы это сделаем», - подытожил белорусский лидер.