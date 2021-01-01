С первого дня Нового года в России вырастут минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Так, с 1 января 2021 года величина МРОТ будет составлять 12792 рубля в месяц, а сумма прожиточного минимума — 11 653 рубля.Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и запрете снижать его величину.Как писал сайт kp.ru, теперь МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитывать исходя медианной зарплаты, а не из стоимости потребительской корзины (минимального набора продуктов и прочих товаров первой необходимости), как было ранее. Таким образом, по новым правилам, МРОТ будет автоматически расти вместе с ростом средних доходов граждан (при этом запрещено уменьшать его величину), а с ним будут увеличиваться и минимальные размеры многих социальных пособий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС 1 января заживем по-новому: родителям — прибавку, богатым — налог, шашлычникам — штрафыЧто изменится для нашего кошелька с первыми часами Нового года (подробности).