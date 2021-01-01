Умер британский рэпер MF Doom (настоящее имя Дэниэл Думилей), который известен тем, что всегда выступает в железной маске. О смерти 49-летнего музыканта накануне Нового года сообщила его жена Джасмин, воспитывающая их пятерых совместных детей.Причем, оказывается, знаменитый рэпер скончался ровно два месяца назад, 31 октября, однако его супруга рассказала об этом только сейчас. Причины смерти MF Doom женщина уточнять не стала.«Мой великий муж, отец, учитель, ученик, деловой партнер, любимый и друг, лучше которого я не могла бы найти. Спасибо тебе за все, что ты показал и дал мне, за все, чему научил меня, наших детей и нашу семью», - написала Джасмин на своей странице в Instagram.«Мой мир не будет прежним без тебя… Ушел из жизни 31 октября», - добавила она.Представитель рэпера Ричи Эбботт подтвердил журналистам эту информацию, однако тоже не сказал, от чего именно он умер.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕMF Doom: Железная маска против звукаИзвестнейший рэпер-злодей выступил в Москве (подробности).