Директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов назвал неочевидные признаки взлома смартфона. О том, что ваш телефон взломан, могут говорить медленная работа устройства, быстрая разрядка аккумулятора, а также периодические «зависания».Эксперт пояснил, что злоумышленники чаще всего взламывают смартфоны с помощью вредоносного программного обеспечения, которое попадают туда «через Интернет или через проводное подключение к чужому компьютеру, например, при диагностике телефона в неофициальном сервисном центре».При этом, как отметил специалист, взломщики стараются проникнуть в телефон незаметно, для чего разрабатывают программы, которые не требовательны к производительности устройства и к заряду аккумулятора. Какое-то время по гаджету может быть незаметно, что его взломали, и единственным тревожным сигналом будут служить различные уведомления от приложений, банков и соцсетей.«Например, вам могут приходить сообщения, что вы вошли в банк-клиент или пользуетесь социальной сетью, в то время как вы спите или занимаетесь другими делами», - уточнил он в беседе с агентством «Прайм».