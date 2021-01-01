Аргентинский нападающий парагвайского клуба «Гуарани» Рауль Бобадилья в матче чемпионата Парагвая против «Либертада» отличился не только в ворота соперника забитым мячом, но и неприличным поведением.Футболист так обрадовался тому, что мяч попал точно в цель, что после своему своего гола продемонстрировал мужское достоинство. Причем в прямом смысле: стащил штаны и обнажил причинное место перед камерой, сообщает издание SBNation. Уточняется, что Рауль Бобадилья в этой игре забил третий гол на 86-й минуте встречи. Матч закончился победой «Гуарани» со счетом 3:1.Позже форвард извинился за свое поведение перед болельщиками.«Я сожалею о случившемся. Надеюсь, моя жена этого не видела», - сказал аргентинский футболист.Между тем, этот инцидент будет рассмотрен в дисциплинарном комитете лиги, Раулю Бобадилье за такую несдержанность может грозить серьезный штраф.