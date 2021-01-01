Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы ожидает, когда Незалежная «умрет» как государство, однако «не дождется».С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу ТСН. По словам главы украинского МИД, «надо отдать должное» Российской Федерации – «она умеет играть вдолгую», причем «Россия всегда чего-то ждет».«Глобально они ждут смерти Украины как государства. Мы должны быть здесь абсолютно откровенными. И на пути к этой цели они постоянно чего-то ждут. То смены власти на Украине, то смены власти в другой стране, то каких-то экономических кризисов. Это действительно их стратегия», - заявил Кулеба.Он добавил, что «на все эти ожидания ответ очень простой – не дождетесь».По мнению украинского министра, его страна будет развиваться как государство с «очень крепкими и глубокими связями» с Азией, Африкой, Латинской Америкой и США, причем «юридически и политически» она будет принадлежать к западному миру.«Когда Россия смирится с этим фактом, воспримет его, ей станет намного легче», - отметил Кулеба.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее украинский генерал Геннадий Москаль, который раньше был губернатором Луганской и Закарпатской областей, предсказал Незалежной потерю шести областей – Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Херсонской.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему украинский генерал раскритиковал Зеленского за его заявление о войне с РоссиейВоенный обозреватель kp.ru Виктор Баранец напомнил, к чему могут привести агрессивные милитаристские «порывы» Киева (подробности).