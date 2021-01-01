Самой красивой девушкой в мире в этом году по версии развлекательного портала TC Candler, который вместе с Independent Critics составляет ежегодный рейтинг красавиц, стала модель из Израиля Яэль Шелбия.Именно она возглавила топ-100 женщин с самыми прекрасными лицами. Стоит отметить, что израильтянка попала в этот лестный список уже в четвертый раз, причем год за годом Яэль Шелбия поднимается в рейтинге. Так, в 2017 году она занимала 14 место, в следующем 2018-м ее имя расположилось на третьей строчке списка первых мировых красавиц, а в 2019 уже заняла второе место.В сотню самых красивых девушек планеты эксперты также включили четыре россиянки. Так, модель Октябрина Максимова по версии TC Candler заняла 20-е место, ее коллеге и видеоблогеру Даше Таран ценители прекрасных девичьих лиц отвели 28-ю строчку в этом списке. На 42 месте рейтинга – 19-летняя модель из Новосибирска Наталья Цевельчугова, а молодая российская актриса Ангелина Данилова заняла 68 место.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамой красивой девушкой Азии выбрали тайскую певицу Лалису МанобанСамой красивой девушкой Азии в этом году стала тайская певица, модель и танцовщица, солистка южнокорейской «герл-группы» Blackpink Лалиса Манобан (подробности).