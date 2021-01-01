Синоптики предупредили москвичей и гостей столицы о резком похолодании после Нового года. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что холодать начнет с 5 января, а уже к 7 января в Москве ожидаются настоящие рождественские морозы.«На столицу постепенно начнет оказывать влияние более холодный гребень антициклона с северо-востока, и это станет причиной постепенного понижения температуры в предрождественские дни», - пояснил рассказал Михаил Леус в беседе с «НСН».По его словам, перед Рождеством ожидается днем до минус четырех, а ночью столбики термометров опустятся до минус шести градусов. В сам же праздник будет около десяти градусов мороза.«Ожидается, что в этот день температура воздуха опустится до отметки –10°C, да и днем существенно теплее не будет», - добавил синоптик.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее о том, какая погода ждет москвичей в первые дни Нового года, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.