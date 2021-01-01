После того, как на Украине возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего киевлянина, который прошелся по Львову в шапке с серпом и молотом, депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива сфотографировался в ушанке с советской звездой и опубликовал снимок на своей странице в Facebook.«Нацист, арестуй меня! С этой звездой, мой дед, резал глотки фашистам!», - такой подписью украинский парламентарий сопроводил свою фотографию в соцсети.Ранее сайт kp.ru писал, что юноше из Киева за прогулку в шапке с советской кокардой грозит до пяти лет лишения свободы.Напомним, ОПЗЖ давно и безуспешно пытается добиться отмены принятого в мае 2015 года закона о декоммунизации. Члены партии изначально были против борьбы с советским прошлым на Украине.К слову, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что украинским властям в рамках закона о «декоммунизации» следовало бы уничтожить все построенные при СССР заводы.