Последние новости на утро 1 января 2020 года. В своем новогоднем обращении к россиянам президент России Владимир Путин отметил достоинство, с которым страна провожает этот тяжёлый год, а также поблагодарил соотечественников за сплочённость на фоне трудностей, которых никто не ожидал. Нынешнее поздравление с Новым годом стало самым продолжительным из всех предыдущих, оно длилось шесть минут. Первым его увидели жители Камчатки.С первого дня Нового года в России вырастут минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Так, с 1 января 2021 года величина МРОТ будет составлять 12792 рубля в месяц, а сумма прожиточного минимума — 11 653 рубля.Кроме того, сегодня в нашей стране вступил в силу закон о дистанционной и удаленной работе. Ранее в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter рассказали, какими качествами должен обладать сотрудник, чтобы работодатель перевел его на «удаленку».Поздравляя украинцев с Новым годом, президент Незалежной Владимир Зеленский призвал жителей Крыма, а также мятежных Донецкой и Луганской областей Донбасса «быть с Украиной» и перевести часы назад. Свое новогоднее обращение к согражданам он записал с детьми.В президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем новогоднем обращении к соотечественникам призвал белорусов сделать новый 2021 год «годом народного единства», пообещав «создать Беларусь будущего», которая «будет лучше нынешней». По его словам, «для этого надо просто отправить 2020-й в историю, но не забыть его уроки».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС 1 января заживем по-новому: родителям — прибавку, богатым — налог, шашлычникам — штрафыЧто изменится для нашего кошелька с первыми часами Нового года (подробности).