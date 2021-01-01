В США сотрудники полиции и Федерального бюро расследований (ФБР) проводят расследование из-за умышленных действий сотрудника медицинского центра, который испортил 500 доз вакцины против коронавируса Moderna.Сообщается, что сейчас злоумышленника арестовали. Мужчина-участник инцидента признался, что действовал сознательно, передает местный телеканал WBAY.Задержанный, как отмечают сотрудники правоохранительных органов, \\"намеренно переместил вакцину от covid-19, зная, что после этого она станет непригодной\\" при ненадлежащем хранении.Отмечается, что руководство компании Advocate Aurora Health, где работал арестованный, оперативно отреагировало о случившемся местным медицинским властям. Пока следствие не раскрывает мотивы и имя мужчины, но уже сейчас известно, что он лишился работы после этого инцидента.Напомним, по последним данным в Америке выявлено более 20 миллионов случаев заражения covid-19, а за время пандемии в стране скончались свыше 354 тысяч граждан.