Террористическая группировка Исламское государство* взяла на себя ответственность за нападение на сотрудников полиции в столице Чеченской Республике городе Грозном. Об этом сообщает агентство Рейтер.Напомним, 28 декабря 2020 года произошло нападение на полицейских. Два боевика набросились с ножами на сотрудников ППС и пытались отобрать у них оружие.В результате инцидента один полицейский погиб, а другой получил ранения. Нападавшие террористы были ликвидирована на месте ЧП.*Исламское государство (ИГ) - террористическая организация, запрещенная в России.