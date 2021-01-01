Бурные новогодние праздники с алкоголем грозят обернуться сильным похмельем. О том, как быстро \\"выгнать\\" алкоголь из организма и не страдать от неприятных ощущений, рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев.Бытует мнение, что \\"подлечиться\\" в этом состоянии можно, выпив бутылочку пива. Однако специалист предупреждает, что это очень опасный метод. Все дело в том, что чаще всего прием алкоголя после интоксикации пагубно влияет на организм из-за чего грозит привести к длительному запою. Об этом эксперт рассказала в беседе с 5-tv.ru.Прежде всего, чтобы немного прийти в себя можно принять контрастный душ, а также заняться восстановлением водного баланса организма.