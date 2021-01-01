Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов прокомментировал высказывание украинского президента.Накануне Владимир Зеленский призвал жителей полуострова \\"переходить на украинское время\\" (сейчас в Крыму живут по московскому).- Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами, - призвал он.Мохов напомнил украинскому лидеру не забывать строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.- Новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей. В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, \\"жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь...\\" - рассказал Молохов РИА Новости.