Состояние здоровья Бориса Грачевского после лечения от коронавируса в домашних условиях начало вызывать у врачей опасения. Худрук \\"Ералаша\\" оказался госпитализирован, он попал реанимацию, но находится в создании. Об этом kp.ru рассказал коллега кинорежиссера.- Борис действительно в реанимации. Уже три дня. Но его состояние не критическое, оно не ухудшилось. Он стабилен, в тяжелом состоянии. <...> Болезнь коварная, тяжелая, поэтому жена переживает, все переживают. Будем молиться, чтобы он поправился, - рассказал \\"Комсомолке\\" коллега 71-летнего Грачевского.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Борис три дня в реанимации, в сознании»: друзья рассказали, как врачи спасают жизнь ГрачевскогоДрузья художественного руководителя «Ералаша» рассказали kp.ru о самочувствии Бориса Юрьевича (подробности)