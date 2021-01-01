Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместо традиционного телеобращения впервые поздравил граждан КНДР с Новым годом письмом, которое было написан от руки.«Я искренне желаю всем семьям по всей стране большего счастья с любимыми людьми, крепкого здоровья», - говорится в письме северокорейский лидер, пообещав много работать в новом году, чтобы «раньше наступила новая эра, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа»В своем письме Ким Чен Ын также поблагодарил северокорейцев за то, что они неизменно доверяли и поддерживали партию страны даже в трудные времена, и поклялся, что всегда будет верен «великим людям».Письмо было распространено Центральным телеграфным агентством Северной Кореи. Как правило, глава КНДР выступает 1 января в виде личного обращения, в котором поздравляет народ с Новым годом и рассказывает о планах на год и партийную политику.