Новые требования к разведению костров на садовых участках вступили в силу в пятницу, 1 января2021 года. Новые правила противопожарного режима опубликовано на официальном портале правовой информации.В постановление правительства не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках. В документе уточняется, что при таком приготовлении мяса необходимо лишь соблюдать необходимые меры пожарной безопасности. Согласно постановлению, разводить костры на придомовой территории разрешается в пяти и более метров от зданий, сооружений и иных построек, кроме того, таким должно быть расстояние между мангалом для шашлыка, а сухие листья можно жечь только в специальной яме или в металлической бочкеСогласно документу, костры запрещено разводить при скорости ветра более 5 м/c, а также на торфяных почвах и при сообщении особого противопожарного режима.Правила будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.