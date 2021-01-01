Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении региона в скором времени вернётся в состав Европейского союза в качестве независимой страны.«Шотландия скоро вернётся. Европа, не выключайте свет», - написала она в Twitter-аккаунте, прикрепив к тексту изображения флагов ЕС и ШотландииНапомним, 1 января 2021, ровно в 00:00 по центральноевропейскому времени (02:00 по московскому времени), между Великобританией и Евросоюзом перестал действовать 11-месячный переходный период и Соединённое королевство окончательно покинуло ЕС, завершив выход из единого рынка и таможенного союза.Как писал сайт kp.ru, Евросоюз и Великобритания достигли компромиссам по тексту соглашения о партнерстве после Brexit 24 декабря 2020 года. Данное соглашение предусматривает свободную торговлю, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Договор о торговле после Brexit 30 декабря 2020 года