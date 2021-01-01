В пятницу, 1 января, на украинском горнолыжном курорте Славское в Львовской области, в результате выхода из строя трансформаторной подстанции, остановился кресельный подъемник, на котором находится около 70 туристов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.«Подразделениями ГСЧС начаты работы по снятию туристов с кресельного подъемника. Всего на подъемнике находится около 70 человек. Температура воздуха 1 градус тепла», - говорится в сообщении.Отмечается, что по состоянию на 15: 00 подразделениями ГСЧС спасено 29 человек, из них пять детей. Спасатели продолжают работу.К спасательным работам привлечено 16 человек личного состава и две единицы техники. Кроме того, дополнительно направлено 11 человек личного состава Специального центра быстрого реагирования из города Дрогобыч.