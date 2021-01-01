Английский актер Марк Иден, известный по роли Алана Брэдли в сериале «Доктор Кто», скончался на 92-м году жизни рано утром в пятницу, 1 января. О смерти сообщил агент артиста, который уточнил, что Иден жил с болезнью Альцгеймера.«Он умер мирно, в больнице, сегодня утром, 1 января 2021 года. Марк некоторое время жил с болезнью Альцгеймера, и в ноябре его госпитализировали», - приводит the Sun слова агента актера.Марк Иден родился в 1928 и снимался более пятидесяти лет. За свою долгую карьеру, помимо сериала «Доктор Кто» он появился в фильмах и сериалах «Угловая комната» (1962), «Святой» (1963), «Проклятие тёмно-красного алтаря» (1968), «Иисус из Назарета» (1977), «Профессионалы» (1980), «Пуаро» (1993), «Катастрофа» (2008) и другие.