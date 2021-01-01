Нынешняя власть Грузии стремится придерживаться курса Михаила Саакашвили, для которой взаимодействие с Москвой было предательством. Такое заявление сделала бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, которая объяснила заявления ряда грузинских политиков, стремящихся сформировать негативный образ России.«В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы», - заявила она в разговоре с «Ъ».По ее словам, в массовом сознании, особенно у молодежи, сложился «исключительно негативный» образ России«Сейчас \\"Грузинская мечта\\" повторяет политику Саакашвили во многих областях, причем берет только плохое. У него они переняли и тренд \\"если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским», - отметила она.Бурджанадзе полагает, что из-за такого «антирусского тренда» некоторые политики могут лишиться большого количества избирателей. По ее мнению, переговоры с Москвой и совместное решение ряда проблем необходимы прежде всего самой Грузии.