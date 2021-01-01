С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые запреты для курильщиков. Согласно новым правилам противопожарного режима, запрещается курение на территории больниц, образовательных учреждений и торговых точек.Кроме того, в числе запретных для курения мест оказались хлебоприемные пункты, объекты транспорта, переработки, а также хранения легковоспламеняющихся горючих газов и жидкостей, сенокосные угодья, объекты производства взрывчатых веществ, а также взрывоопасные и пожароопасные участки.Руководители соответствующих организаций обязаны размещать на объектах знаки «Курение и пользование открытым огнем запрещено, а отведенные для курения места должны быть обозначены табличками «Место для курения».Как писал сайт kp.ru, с 1 января в силу вступили и новые требования к разведению костров на садовых участках