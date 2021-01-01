Помощник президента России Владимир Мединский сообщил о том, что памятник маршалу Александру Василевскому изготовлен. По его словам, монумент может быть установлен неподалеку от комплекса зданий Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве, как только это позволит эпидемиологическая обстановка.«Памятник уже отлит и готов к установке ... Все, кому дорога память о подвигах наших предков, о талантах наших лучших военачальников, умевших воевать, как Суворов, - \\"не числом, а умением\\", ждут, что памятник Василевскому будет открыт … после нормализации обстановки, вызванной пандемией коронавируса», - приводит ТАСС слова Мединского.Помощник российского лидера напомнил, что Российским военно-историческим обществом (РВИО) был открыт бюст маршалу в 2016 году на улице Василевского в Москве. Установка памятника советскому маршалу была инициативой министра обороны России Сергея Шойгу.Напомним, 31 декабря 2020 одному из курильских островов присвоили имя маршала Василевского