С начала 2021 года российские школы смогут вводить в учебный план уроки футбола. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.В заявлении РФС говорится, что урок футбола, «заменяющий третий урок физкультуры», сможет стать хорошим стартом для знакомства детей «со спортом номер один».«Учащиеся школ - как мальчики, так и девочки - научатся базовым приёмам владения мячом и комбинациям в футболе», - говорится в сообщении.Кроме того, в заявлении отмечается, что новый урок поможет детям узнать больше о футболе как в своём регионе, так в России и мире, а также «прокачают» навыки, которые «пригодятся им на протяжении всей жизни».Появление нового урока стало возможным после утверждения 24 декабря программы предмета «физическая культура» на основе футбола, разработанной Российским футбольным союзом совместно с Министерством просвещения. Для комплексной реализации проекта выбрали три пилотных региона: Нижегородская, Свердловская области и Татарстан.