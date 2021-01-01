В пятницу, 1 января, в результате пожара в 17-ти этажном доме на Профсоюзной улице в Москве погибли два человека. Об этом сообщило МЧС России.Как сообщает ведомство возгорание произошло по адресу Профсоюзная 126 в одной из квартир на четвёртом этаже. Площадь пожара составила 10 кв.м. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в 17.30 по московскому времени.«К сожалению, в результате пожара 2 человека погибли. Уважаемые жители и гости столицы! Главное управление МЧС России по г. Москве напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности», - говорится в сообщении на сайте ведомства.Напомним, 21 декабря при пожаре в многоэтажке на западе Москвы пострадали четыре человека, еще один погиб. Как писал сайт kp.ru, пожар произошел в квартире на десятом этаже 14-ти этажного дома.