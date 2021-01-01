Один из пользователей на китайской платформе Sohu рассказал о закусках россиян к алкогольным напиткам, и назвал блюдо с «невыносимым» вкусом.«Любимое блюдо русских к алкоголю - это соленая рыба, или как ее называют - вяленая, формально сырая, рыба. Вкус у нее действительно невыносимый, но русским очень нравится», - написал он.Кроме того, китаец удивляется тому, что русские способны засолить и замариновать практически любой продукт. Так он привел в пример маринованные помидоры, огурцы, грибы, капусту и даже мясо.Китайский пользователь также заявил, что русские способны закусывать алкогольные напитки практически всем, что попадется под руку - черным хлебом, сырым луком, картошкой, и даже запахом «запахом меховой шапки».Напомним, ранее сайт kp.ru писал о самых вредных продуктах новогоднего стола. По словам гастроэнтеролога, диетолога, кандидата медицинских наук Ирины Бережной, большинство традиционных блюд новогоднего стола являются вредными для организма.