В Нагорном Карабахе погиб гражданин Азербайджана, который подорвался на мине. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики. По данному факту возбуждено уголовное дело.«1 января гражданин Азербайджана Забиль Бабаев подорвался на мине в Физулинском районе, в результате чего получил тяжелые ранения», - говорится в заявлении ведомства.В Генпрокуратуре уточнили, что пострадавший был госпитализирован, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он умер от полученных ранений.Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев приняли совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. После этого Ереван и Баку остановили длившийся с 27 сентября конфликт на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В регион ввели российских миротворцев.