В трёх американских штатах зарегистрирован зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании.Как писал сайт kp.ru, первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса В США специалисты впервые зафиксировали у мужчины во Флориде. Заболевший находится в изоляции, но в последнее время он не совершал дальних поездок.Позже губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что в южной части штата зафиксировали новый штамм коронавируса, но не уточнил, сколько человек заразились.Губернатор Колорадо Джаред Полис заявил, что в штате новой разновидностью вируса инфицирован мужчина, который также последнее время не совершал дальних поездок.Напомним, по состоянию на пятницу, 1 января, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 81,94 миллиона. Соединенные Штаты являются лидером по количеству заболевших. В стране выявили уже 19 376 790 случаев заражения.