В Пакистане полицейские задержали мужчину, который в канун Нового года в «волчьей маске» разъезжал на мотоцикле по улицам Пешавара и пугал детей своим рёвом.Против мужчины было возбуждено уголовное дело, он был арестован и заключен под стражу.В свою защиту мужчина заявил, что у него не было никакого намерения напугать местных жителей, но «носил маску в соответствии со стандартными оперативными процедурами правительства по коронавирусу», говорится в докладе The CurrentФотографии задержанного пакистанца в тёмном плаще и с «волчьей маской» на лице появились в соцсети, и вскоре стали вирусными. Некоторые предположили, что молодой человек перепутал Новый год с Хэллоуином. Один пользователь отметил, что таким способом он хотел напугать коронавирус, который уже напугал весь мир.«Указания должны быть четкими и конкретными. Когда вы говорите «носить маски», что вы на самом деле имеете в виду?», - отметил другой пользователь.