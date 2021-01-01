Netflix заморозил работу над новым проектом авторов «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса. Съемки научно-фантастического сериала «Задача трех тел» шли совместно с китайской игровой компанией Yoozoo Group, однако 25 декабря стало известно о смерти основателя и руководитель Yoozoo Group Линь Ци.Китайский миллиардер умер в возрасте 39 лет. Чуть позже полиция Шанхая сообщила, что основатель игровой компании был отравлен. По подозрению в убийстве задержали его 39-летнего коллегу - руководителя отдела кино и телевидения Yoozoo Group Сю Ляо.Правоохранители сообщили, что 17 декабря получили заявление из больницы, куда с признаками возможного отравления госпитализировали Линь Ци. В ходе расследования полиция установила, что преступление, вероятнее всего, совершил коллега.Как передает The Hollywood Reporter, ссылаясь на сообщения китайских изданий, перед отравлением между руководителем компании и его подчиненным, предположительно, произошел конфликт.Линь Ци занимал 870-е место в списке самых богатых китайских предпринимателей по версии Hurun Report. Его состояние оценивали в 6,8 миллиарда юаней (около 1 миллиард долларов).«Задача трех тел» - первый роман научно-фантастической трилогии самого известного китайского фантаста Лю Цысиня. Этот сериал планировали выпустить на стриминговом сервисе Netflix.