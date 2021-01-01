Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вакцинации россиян от коронавирусной инфекции, и объяснил, для чего нужно получать прививку. пользу вакцинации для отказавшихся от нее граждан.По его словам, наступивший год является годом массовой вакцинации. Он обозначил необходимость вакцинировать десятки миллионов человек, чтобы достичь коллективного иммунитета, и призвал задуматься, кому этот иммунитет нужен в первую очередь.«Коллективный иммунитет нужен не вакцинированным. Тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники», - отметил он в своем Telegram-каналеПо его словам, при коллективном иммунитете создается «прослойка вакцинированных людей, где вирус \\"завязнет\\" и не будет передаваться». Кроме того, он не будет поражать упомянутые категории незащищенных людей.Также Мясников отметил, что сделавшие прививку, получат защиту сразу, и им уже не нужен коллективный иммунитет.