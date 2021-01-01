На 85-м году жизни умер бывший директор завода «Ростсельмаш» Юрий Песков, который много лет руководил предприятием. О смерти сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.«Тяжелая утрата. Именно на таких людях держится наша донская земля и вся Россия», - написал глава Ростовской области на своей странице ВКонтакте, выразив соболезнования родным и близким Пескова.Голубев напомнил, что под началом Пескова предприятие производило машину «Нива» и комбайны семейства «Дон». Кроме того, под его руководством проходила генеральная реконструкция и оснащение современной техникой завода «Ростсельмаш». «Огромную роль он сыграл в социальном развитии донской столицы», - отметил губернатор.Юрий Песков руководил «Ростсельмашем» на протяжении 20 лет с 1978 года. Кроме того, он некоторое время занимал пост замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Последние годы Почетный гражданин Ростовской области, Герой Социалистического Труда провел в поселке на берегу Азовского моря в Ростовской области.