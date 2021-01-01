В Аризоне женщину арестовали за нападение на своих детей и отчимов за то, что те не носили масок после того, как они получили положительный тест на COVID-19. Об этом сообщили власти американского штата.Как передает WMAZ, 32-летняя жительница Викенбурга Сара Мишель Бун была арестована по обвинению в жестоком обращении с детьми и нарушении общественного порядка.Полицию вызвали в дом женщины. По сообщению суда, она ударила одного ребенка в лицо, пнула второго и схватила третьего за шею. Предполагается, что нападения были вызваны тем, что дети не носили масок, несмотря на заражение коронавирусом.Женщина доставлена в окружную тюрьму Марикопа, где ее также обвинили в хулиганстве и сопротивлении аресту.Бун была освобождена под залог в 5 тысяч долларов и должна предстать перед судом 6 января.