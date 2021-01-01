Более 100 тысяч жителей Москвы записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции и около 50 тысяч москвичей сделали прививку в период до начала новогодних праздников. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.«В последние дни записываются уже больше десятка тысяч каждый день. Сегодня уже около 100 тыс. записались и около 50 тыс. привились», - сообщил градоначальник в интервью телеканалу «Россия-1»\\", опубликованном на официальной странице мэра ВКонтакте.Напомним, вакцинация в Москве стартовала в начале декабря. Первыми получить прививку смогли педагоги, работники медучреждений и социальных служб. С 14 декабря вакцинация стала доступна для сотрудников офисов «Мои документы», а также учреждений культуры, торговли и услуг. С 21 декабря прививку смогли получить работники СМИ, промышленности, энергетики и транспорта.В конце декабря Собянин сообщил, что жители Москвы старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса. Прививочная компания началась с понедельника, 28 декабря. В столице доступна электронная запись на прививку, также записаться на процедуру можно, позвонив в пункт вакцинации.