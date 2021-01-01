В Турции зарегистрировали 15 случаев заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании. Об этом сообщает Минздрав страны.«Британская мутация коронавируса выявлена у 15 человек, прибывших из Великобритании», - говорится в сообщении ведомства, где напомнили, что въезд в Турцию из Великобритании временно приостановленВсего в Турции по состоянию на 1 января зарегистрировано более 2,2 миллионов случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 2,1, скончались свыше 20 тысяч заболевшихНапомним, 20 декабря в Соединенном Королевстве заявили, что обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции VUI-202012/01. Он на 70% более заразен, чем обычный SARS-CoV-2. В связи В Лондоне ввели жесткие ограниченияО подтвержденных случаях заражения новым штаммом уже сообщили в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах, Австралии, Швейцарии, Китае, ЮАР, США. В России случаи заражения новым штаммом не выявлены.