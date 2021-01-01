Москва стала объектом «главного удара» пандемии коронавирусной инфекции в России. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин, отметив, что большие мегаполисы в первую очередь были подвержены рискам эпидемии«Москва была не исключением, а наоборот, наверное, направлением главного удара пандемии: самый большой город России, огромный хаб, через который перемещаются миллионы людей. Конечно, такие мегаполисы как Москва, они в первую очередь были подвержены эпидемии, рискам эпидемии», - заявил градоначальник в интервью телеканалу «Россия-1».По словам Собянина, то, что столица «выстояла» в период пандемии и обеспечила достойную медицинскую помощь всем жителям города «дорогого стоит».Как писал сайт kp.ru, Собянин также сообщил, что более 100 тысяч москвичей записались на вакцинацию от COVID-19, и около 50 тысяч жителей столицы сделали прививку до начала новогодних праздников