С начала пандемии в США зарегистрировано свыше 20 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса,В стране выявили 20 007 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов достигло 346 043.Больше всего инфицированных в штатах Калифорния, где зарегистрировано 2,30 миллиона заболевших. Кроме того, много инфицированных в Техасе (1,77 млн), Флорида (1,32 млн), Нью-Йорк (979 тыс.) и Иллинойс (963 тыс.).Напомним, по состоянию на пятницу, 1 января, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 81,94 миллиона. Соединенные Штаты являются лидером по количеству заболевших. В трёх американских штатах зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании. Новый штамм выявлен во Флориде, Калифорнии и Колорадо