Сенат Конгресса Соединённых Штатов в пятницу, 1 января, в ходе голосования преодолел вето американского лидера Дональда Трампа, утвердив проект военного бюджета страны на 2021 финансовый год, который содержит антироссийские санкции.Как писал сайт kp.ru, бюджет предполагает ужесточение ограничительных мер в отношении проекта трубопровода «Северный поток – 2» и газопровода «Турецкий поток», а также санкции против Анкары из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400.Кроме того, документ включает дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество военных России и США, а также содержит призыв к Пентагону увеличить число и масштабы учений НАТО в районе Черного моря с привлечением Украины и Грузии. Также бюджет содержит требования к ЦРУ, среди которых в течение 180 дней представить доклад о коррупции в России.