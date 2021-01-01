Соединенные Штаты на протяжении нескольких лет идут вразнос с идеей собственной исключительности. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнив, что за последнее время Вашингтон вышел из нескольких важных договоров и международных организаций.«Ядерная держава, держава, которая на протяжении последних лет пошла вразнос с идеей собственной исключительности, вышла из очень многих документов, договоров, международных организаций ... Она как бы скинула с себя все это», - отметила дипломат в эфире YouTube-канала «Изолента live».Захарова не исключила, что Штаты в ближайшее время могут вернуться в какую-нибудь международную организацию или договор. Однако, по ее словам, американское правительство настраивает свой народ на то, что «они никому ничего не должны», а также на то, что американцы не должны никому подчиняться, в том числе закону и международному праву.