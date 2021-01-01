По меньшей мере 140 республиканцев может попытаться оспорить результаты президентских выборов в стране при утверждении итогов голосования в Конгрессе США 6 января. Об этом телеканалу CNN сообщили два конгрессмена-республиканца.По оценке телеканала, у союзников действующего американского лидера Дональда Трампа из числа республиканцев «фактически нет шансов изменить итоги». По их данным, законодатели могут только на несколько часов отложить «неизбежное утверждение» в качестве победителя демократа Джозефа Байдена.Сенатор от Республиканской партии Джош Холи открыто заявил в своем намерении оспорить результаты президентских выборов в стране при утверждении итогов голосования выборщиков. «Я последую той же практике, которой в прошлые годы следовали члены Конгресса от демократов и буду возражать во время процесса утверждения 6 января», - написал сенатор на своей странице в TwitterНапомним, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков - 270. Кандидат от Демократической партии получил 306 голосов, что значительно больше обязательного минимума. В то время как Трамп получил 232 голоса.