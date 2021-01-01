Шоколад – продукт полезный, он не только поднимает настроение, но и улучшает работу сердца, регулирует обменные процессы в организме, даже укрепляет иммунитет. Однако шоколадная конфета превращается в «химическую бомбу», если в изделие кладут заменители какао-масла. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина, посоветовав россиянам не покупать шоколад с трансжирами.Кроме того, как рассказала врач в беседе с «Вечерней Москвой», любимое многими лакомство может стать причиной аллергии, поэтому детям до семи лет шоколадки лучше не предлагать, поскольку продукт может вызвать диатез.