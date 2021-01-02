Новый 2021 год, как и предыдущий, тоже пройдет под знаком коронавируса, а вот обвала доллара в ближайшие 12 месяцев ждать не стоит, считает известный эрудит, победитель многочисленных интеллектуальных викторин, политконсультант и публицист Анатолий Вассерман.Он пояснил, что на сегодняшний день «львиная доля международной торговли оплачивается долларами – значит, доллар обеспечен почти всей мощью мировой экономики».«Это вам не золотовалютные резервы, зависящие от скромной разницы между импортом и экспортом, – а ведь те охватывают далеко не всю хозяйственную активность. Поэтому валюты, обеспеченные резервами других валют, колеблются куда сильнее тех, что опираются на товарную массу», - сказал Вассерман в беседе с телеканалом РЕН.Говоря же о коронавирусе, он отметил, что благодаря вакцинам против СOVID-19 уже к середине года можно ожидать, что число заражений в крупных городах России пойдет на спад.Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре участник практически всех существующих в стране интеллектуальных шоу показал журналистам свою квартиру, причем съемочную группу, не стесняясь, он встретил в одних трусах. Позже Вассерман объяснил, почему так получилось.