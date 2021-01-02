Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «нацистским шабашем» факельные шествия в честь очередной годовщины дня рождения Степана Бандеры, которые каждый год 1 января по всей Украине традиционно устраивают «патриоты» Незалежной.«Новый год на Украине традиционно начинается с нацистского шабаша. Идейные наследники Бандеры факельными шествиями отмечают день рождения своего идола», - написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».Он отметил, что введенные из-за пандемии коронавируса меры безопасности, «да и вообще какие-либо законы, им, конечно, не писаны».«Бандеровщина – смертельная зараза, которая губит Украину. Именно попытки Киева строить свою государственность на идеях отмороженных нацистов и привели к крушению этой самой государственности», - убежден глава Крыма.Стоит отметить, что подобные акции в честь приспешника фашистов осуждают и в Германии. Депутат регионального парламента федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен в беседе с kp.ru назвала такие марши плевком в лицо всем ветеранам Великой Отечественной войны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗачем на Украине обеляют Бандеру?Центр Киева пестрит портретами Степана Бандеры, его цитируют в СМИ. Почему и у кого взгляды националиста, пособника фашистов снова популярны - об этом «КП» рассказал директор Фонда «Историческая память» Александр Дюков (подробности).