Полиция Нью-Йорка выясняет обстоятельства и причины странной смерти сотрудницы ООН, тело в пятницу, 1 января, которой было обнаружено в ее квартире в районе Манхэттен. Об этом со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах города сообщает газета New York Post.По словам собеседников издания, речь идет о 38-летней женщине, которая жила в этой квартире не менее двух лет, и работала во Всемирной организации. В постпредстве какой именно страны служила дипломат, а также гражданство погибшей и ее фамилия не приводятся.Источники рассказали NYP, что на данный момент полиция не считает гибель женщины убийством, однако не назвали никаких версий причин ее смерти, расследование продолжается. Получить какие-либо официальные комментарии в городской полиции репортерам газеты пока не удалось.