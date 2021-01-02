Один из двух россиян, осужденных во Франции за драку на чемпионате Европы по футболу 2016 года, вышел на свободу и уже вернулся на Родину. О возвращении Михаила Ивкина, которого французский суд приговорил к трем годам тюрьмы, в ночь на субботу, 2 января, сообщила член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина.«Миша Ивкин снова с нами! Борьба за Пашу Косова продолжается», - написала она на своей странице в соцсети.Ранее в декабре адвокат россиянина Жюльен Пинелли сообщил ТАСС, что Ивкин уже отбыл свой срок, и вскоре выйдет из тюрьмы.Напомним, как писал сайт kp.ru, стычки футбольных болельщиков в Марселе вспыхнули после первого матча сборной России с британцами, который закончился ничьей 1:1. Полиции тогда удалось прекратить беспорядки далеко не сразу. Позже по подозрению в жестоком избиении англичанина Эндрю Баче были задержаны два россиянина, Михаил Ивкин и Павел Косов. Обоих приговорили к лишению свободы.