Если вы нашли деньги на улице, не стоит забирать их себе и сразу же с радостью мчаться их тратить: дело в том, что хозяин вашей находки, вполне возможно, уже обнаружил пропажу и как раз в этот момент вместе с сотрудниками полиции просматривает записи камер видеонаблюдения. Вместо того, чтобы положить купюры в свой карман, нужно отнести их в полицию или в орган местного самоуправления.Такой совет россиянам дала старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова, уточнив, что если вы нашли деньги не на улице, а в транспорте, об этом следует сообщить машинисту, водителю или представителю перевозчика.«Если вы сделали все, чтобы найти собственника потерявшихся денег, но хозяин так и не отыскался, не расстраивайтесь. По закону, если владелец не объявится через полгода, вы получите полное право забрать «свою находку». Отсчет этого срока начинается со дня, когда зарегистрировано ваше обращение в полицию», - рассказала юрист рассказала агентству «Прайм».Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что делать, если вы нашли чужую банковскую карту. Лучше всего вообще ее не трогать.