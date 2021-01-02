Власти трех стран приняли решение возобновить авиасообщение с Британией, ранее прерванное из-за появления нового штамма коронавируса.Так, с субботы, 2 января, возобновляет рейсы в Соединенное Королевство Латвия, о чем Минтранс республики уведомил в своем Twitter.В этот же день снимет временный запрет на полеты в Великобританию и Норвегия, однако все, кто прибыл в страну из-за границы, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, сообщает газета Guardian.Индия возобновит авиасообщение с Британией на следующей неделе, 8 января.Ранее сообщалось, что «британский» штамм коронавируса выявили в нескольких странах Европы, в Канаде, Турции, Южной Корее и трех штатах США. Напомним, как писал сайт kp.ru, в Англии обнаружили новый тип COVID-19, который оказался еще более заразным. В связи с этим с 20 декабря были введены строжайшие карантинные ограничения в Лондоне, а многие страны, в том числе и Россия, приостановили воздушное и железнодорожное сообщение с королевством.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Британский» коронавирус-мутант: чем опасен и грозит ли РоссииВместе с экспертами сайт kp.ru отвечает на семь главных вопросов о супербыстром штамме коронавируса (подробности).