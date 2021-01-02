Вице-президент США Майкл Пенс обратился в суд штата Техас с просьбой отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги прошедших 3 ноября выборов главы государства, на которых победил соперник нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа – демократ Джозеф Байден.Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает газета Washington Post. Издание приводит выдержки из сотрудника американского Минюста, который представляет интересы Пенса в суде. Среди прочего, юрист указывает на противоречия в иске республиканцев, а также отмечает, что вице-президент не может быть по нему ответчиком, и просит техасского судью отклонить иск.Газета пишет, что в суд с иском против Пенса обратилась адвокаты конгрессмена от Техаса Луи Гомерта и более десяти выборщиков из Аризоны. Истцы требуют обязать его в ходе заседания конгресса 6 января отменить результаты голосования в колеблющихся штатах и учитывать голоса только тех выборщиков, кто голосовал за Трампа. Ранее Пенс отказался участвовать в попытке республиканцев доказать, что на выборах победил действующий президент США.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрамп обозвал Байдена «фейковым президентом» и обвинил ФБР в бездействииПо словам Трампа, у всех на глазах произошло крупнейшее мошенничество в истории страны (подробности).